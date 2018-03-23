Слишком разный уровень: Бразилия громит Россию в "Лужниках"

Новый календарный 2018 год начался для национальной сборной России с настоящего праздника футбола – в московские "Лужники" на дружеский спарринг пожаловала самая титулованная и футбольная сборная на планете Земля – Бразилия. Обе команды готовятся к предстоящему Чемпионату Мира, до которого осталось уже меньше трех месяцев и этот поединок в разной степени важности, но был необходим обеим командам. Бразильцы приехали посмотреть страну, в которой им совсем скоро придется провести, думается, немало времени. Ну а для россиян, кроме того, что матч против команды такого уровня- это само по себе большое событие, так еще и опыт в игре с южноамериканским противником наверняка может пригодится на Мундиале в игре против сборной Уругвая.

Станислав Черчесов вынужден наигрывать новую тройку центральных защитников в лице Ильи Кутепова, Федора Кудряшова и Дмитрия Комбарова, потому как уже давно и тяжело травмированные основные оборонцы Георгий Джикия и Виктор Васин. Так же совсем недавно российская команда не досчиталась Александра Кокорина, который вероятно пропустит домашний Мундиаль, оставив в одиночестве Федора Смолова на острие атаки. Наставник бразильцев Тите выставил практически основной состав. Из железобетонных игроков основы не хватало только Неймара, остальные – на своих местах.

Поединок начался с разу же с острого момента у ворот Игоря Акинфеева: уже на третьей минуте вывели Жезуса на свидание с голкипером, но благо у юного форварда удар не получился. Собственно, после этого выпада игра перешла в относительно спокойное русло и только во второй половине первого тайма обе команды активизировались. На 30-й минуте россияне организовали выход три в три: Александр Самедов завершил выпад ударом, но великолепный Алиссон кончиками пальцев перевел снаряд на угловой. В целом, хозяева очень достойно выглядели в первые 45-ть минут, но в то же время не покидало ощущение, что южноамериканцы играют спустя рукава.

С началом второй половины встречи "пантекампеоне" по-настоящему включились в игру и тут-то Россия и не выдержала. До 53-й минуте мяч раза три должен был побывать в сетке ворот Акинфеева, но капитан отчаянно спасал. Первый гол бразильцев провел защитник Миранда, сыграв на добивании. Не прошло и десяти минут, как подопечные Тите удвоили преимущество в счете: Коутиньо хладнокровно реализовал пенальти, после того, как в пределах штрафной Головин сбил Паулиньо.

На экваторе второго тайма добился своего настырный Паулиньо: все для того, чтобы забил полузащитник "Барсы" сделал Виллиан и тот просто не мог не замкнуть филигранный навес экс-игрока "Анжи". Сделав дело, бразильцы снова расслабились и дали немножко показать себя россиянам. Блестящий момент, чтобы забить гол престижа имел вышедший на замену Заболотный, но банально не смог попасть головой по мячу.

Таким образом, сборная Бразилии прогнозируемо легко справляется с командой России и в отличие от хозяев, в хорошем настроении продолжает готовится к следующим спаррингам.

Россия – Бразилия – 0:3

Голы: Миранда, 53 – 0:1, Коутиньо, 62 (с пенальти) – 0:2, Паулиньо, 66 – 0:3

Россия: Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Комбаров (Жирков, 77), Глушаков (Ан. Миранчук, 63), Самедов (Смольников, 80), Головин, Зобнин (Ерохин, 85), Ал. Миранчук (Дзагоев, 54), Смолов (Заболотный, 72)

Бразилия: Алиссон, Марсело, Миранда (Жеромелу, 86), Тьяго Силва, Дани Алвес (Фагнер, 83), Каземиро, Паулиньо (Аугусто, 71), Коутиньо (Фред, 79), Дуглас Коста, Виллиан (Тайсон, 79), Жезус (Фирмино, 65)

Богдан Архипенко

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