Слоганы "Слава Украине" и "Героям слава" появятся на форме всех клубов УПЛ
Украинская Премьер-лига внесла в свой регламент изменения, согласно которым на форме клубов появятся обязательные атрибуты.
Речь идёт о нанесении большой эмблемы УАФ с контурами границ страны, а также слоганов "Слава Украине" и "Героям слава".
Напомним, что появление указанных атрибутов на форме сборной Украины привело к скандалу в преддверии старта Евро-2020.
Перед Чемпионатом Европы РФС обращался в УЕФА с целью вынудить украинскую сторону отказаться от использования политических элементов в своей экипировке. Однако в итоге неправомерным был признан только слоган "Героям Слава".
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|22
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|3
|Заря Луганск
|22
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|Александрия
|22
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|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
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|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
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|Олимпик Донецк
|22
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|13