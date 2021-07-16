Слоганы "Слава Украине" и "Героям слава" появятся на форме всех клубов УПЛ

Теги упл

Слоганы "Слава Украине" и "Героям слава" появятся на форме всех клубов УПЛ

Украинская Премьер-лига внесла в свой регламент изменения, согласно которым на форме клубов появятся обязательные атрибуты.

Речь идёт о нанесении большой эмблемы УАФ с контурами границ страны, а также слоганов "Слава Украине" и "Героям слава".

Напомним, что появление указанных атрибутов на форме сборной Украины привело к скандалу в преддверии старта Евро-2020.

Перед Чемпионатом Европы РФС обращался в УЕФА с целью вынудить украинскую сторону отказаться от использования политических элементов в своей экипировке. Однако в итоге неправомерным был признан только слоган "Героям Слава".

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