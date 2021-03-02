Слов нет. Позор: комментатор "Матч ТВ" ярко высказался о "фотошопном" скандале после матча "Динамо" - "Спартак"
Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Шнякин поделился мнением о скандальной ситуации из-за изменения снимка эпизода с назначением 11-метрового удара в ворота "Спартака" в матче 1/8 финала Кубка России с "Динамо" (1:2).
"Слов нет. Позор. И ведь самое главное: реальных кадров более чем достаточно, чтоб объяснить решение арбитра. Справедливое, на мой взгляд", – написал Шнякин в своем Twitter.
Напомним, что экспертно-судейская комиссия РФС вынесла вердикт о пенальти в ворота "красно-белых". Эксперты посчитали, что 11-метровый был назначен верно. При этом к текстовому объяснению была предложена картинка, на которой мяч был прифотошоплен к руке игрока "Спартака" Виктора Мозеса.
Не пропустите: РФС заподозрили в фотошопе при разборе пенальти в ворота "Спартака". | http://soccernews.ru
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