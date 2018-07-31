Словацкий "Спартак" сенсационно выбил чемпиона Польши из Лиги Чемпионов

Завершился еще один ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. По сумме двух встреч путевку в следующий круг завоевал трнавский "Спартак".

"Спартак" Трнава, Словакия - "Легия" Варшава, Польша - 0:1 (0:0) - первый матч - 2:0

Гол: Астиз, 63 - 0:1

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