Словацкий "Спартак" сенсационно выбил чемпиона Польши из Лиги Чемпионов

Теги спартак трнавалегия варшава

Словацкий "Спартак" сенсационно выбил чемпиона Польши из Лиги Чемпионов

Завершился еще один ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. По сумме двух встреч путевку в следующий круг завоевал трнавский "Спартак".

"Спартак" Трнава, Словакия - "Легия" Варшава, Польша - 0:1 (0:0) - первый матч - 2:0

Гол: Астиз, 63 - 0:1

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