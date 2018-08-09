Словацкий "Тренчин" уничтожил "Фейеноорд", и другие результаты квалификации ЛЕ
В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоялось еще несколько матчей. Вот их результаты:
"Тренчин" - "Фейеноорд" - 4:0
Голы: Мансе, 6 - 1:0, Мансе, 37 - 2:0, Азанго, 44 - 3:0, Мансе, 63 - 4:0.
"Шериф" - "Валюр" - 1:0
Гол: Бадибанга, 85 - 1:0.
"Хапоэль" (Беэр-Шева) - АПОЭЛ - 2:2
Голы: Мораиш, 13 - 0:1, Деллаторре, 28 - 0:2, Огу, 42 - 1:2, Нвакаэме, 70 - 2:2.
Удаление: Деллаторре, 80 (АПОЭЛ).
"Торпедо" (Кутаиси) - "Кукеси" - 5:2
Голы: Кухьянидзе, 2 - 1:0, Кухьянидзе, 15 - 2:0, Харба, 22 - 2:1, Марин, 28 - 3:1, Кимадзе, 31 - 4:1, Капанадзе, 86 - 5:1, Плаку, 88 - 5:2 (пенальти).
"Аполлон" - "Динамо" (Брест) - 4:0
Голы: Зелайя, 46 - 1:0, Зелайя, 58 - 2:0, Маркович, 87 - 3:0, Веретило, 90+2 - 4:0 (автогол).
Удаление: Залеский, 66 ("Динамо").
"Сигма" - "Кайрат" - 2:0
Голы: Сладкий, 21 - 1:0, Пиларж, 50 - 2:0.
Удаление: Суюмбаев, 38 ("Кайрат").
"Лудогорец" - "Зриньски Мостар" - 1:0
Гол: Моци, 16 - 1:0.
Напомним, ранее "РБ Лейпциг" обыграл "Университатю". | soccernews.ru
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