Словацкий вратарь Якубеч перешел в "Лилль"

Теги лилльспартак трнава

Словацкий вратарь Якубеч перешел в "Лилль"

Вратарь словацкого "Спартака" Адам Якубеч стал игроком "Лилля", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 1 миллион евро. Голкипер успешно прошел медицинское обследование и подписал с французским клубом контракт до лета 2022 года.

20-летний Якубеч выступал за "Спартак" с 2015 года, провел за клуб 47 матчей. За сборную Словакии сыграл 1 матч. 

Не пропустите: Сарр отказал "Барселоне" и перешел в "Ренн". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 38 95
2 ПСЖ 38 87
3 Ницца 38 78
4 Олимпик Лион 38 67
5 Олимпик Марсель 38 62
6 Бордо 38 59
7 Нант 38 51
8 Сент-Этьен 38 50
9 Ренн 38 50
10 Генгам 38 50
11 Лилль 38 46
12 Анжер 38 46
13 Тулуза 38 44
14 Метц 38 43
15 Монпелье 38 39
16 Дижон 38 37
17 ФК Кан 38 37
18 Лорьян 38 36
19 Нанси 38 35
20 Бастия 38 34
Полная таблица

топ-5 тегов