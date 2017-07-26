Словацкий вратарь Якубеч перешел в "Лилль"

Вратарь словацкого "Спартака" Адам Якубеч стал игроком "Лилля", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 1 миллион евро. Голкипер успешно прошел медицинское обследование и подписал с французским клубом контракт до лета 2022 года.

20-летний Якубеч выступал за "Спартак" с 2015 года, провел за клуб 47 матчей. За сборную Словакии сыграл 1 матч.

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