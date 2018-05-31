Словакия – Голландия - 1:1 (обзор)

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Словакия – Голландия - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между сборными Словакии и Голландии - 1:1.

Видео: Словакия – Голландия - 1:1.

Не пропустите: Промес спас сборную Голландии от поражения в матче со Словакией. | http://soccernews.ru

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