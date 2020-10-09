Словакия обыграла Ирландию, а Северная Ирландия была сильнее Боснии и Герцеговины

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Словакия обыграла Ирландию, а Северная Ирландия была сильнее Боснии и Герцеговины

Сборная Словакии в серии пенальти обыграла Ирландию в полуфинале отбора Евро-2020.

В финале сборная Словакии встретится с Северной Ирландией.

Финальный матч отбора состоится 12 ноября.

Словакия - Ирландия - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 4:2

Словакия: Родак, Пекарик, Мазань, Вавро (Дьембер, 112), Вальент, Хамшик, Куцка (Мак, 86), Руснак (Грегуш, 86), Михалик (Гараслин, 73), Хрошовски, Дуда (Боженик, 107).

Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Даффи, Доэрти, Иган, Маккарти (Браун, 61), Макклин (Брэйди, 60), Хендрик, Хурихэйн, Макголдрик (Лонг, 112), Робинсон (О`Дауда, 99).

Босния и Герцеговина - Северная Ирландия - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 3:4

Голы: Крунич, 14 - 1:0, Макгинн, 53 - 1:1.

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац (Хайрадинович, 118), Ахмедходжич, Саничанин, Ципетич, Пьянич, Вишча, Цимирот (Лончар, 106), Крунич (Хотич, 88), Хаджиахметович (Гояк, 83), Джеко.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Дж.Эванс, Каткарт, Макнэйр (Томпсон, 90+3. Бойс, 120+1), Льюис, Дэйвис, Магеннис (Лафферти, 90+3), К.Эванс (Уайт, 73), Даллас, Сэвилл, Макгинн (Джонс, 82. Вашингтон, 120+1).

А еще: Исландия сыграет с Венгрией в финале плей-офф за выход на Евро-2020| http://soccernews.ru
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