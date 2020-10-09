Словакия обыграла Ирландию, а Северная Ирландия была сильнее Боснии и Герцеговины
Сборная Словакии в серии пенальти обыграла Ирландию в полуфинале отбора Евро-2020.
В финале сборная Словакии встретится с Северной Ирландией.
Финальный матч отбора состоится 12 ноября.
Словакия - Ирландия - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 4:2
Словакия: Родак, Пекарик, Мазань, Вавро (Дьембер, 112), Вальент, Хамшик, Куцка (Мак, 86), Руснак (Грегуш, 86), Михалик (Гараслин, 73), Хрошовски, Дуда (Боженик, 107).
Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Даффи, Доэрти, Иган, Маккарти (Браун, 61), Макклин (Брэйди, 60), Хендрик, Хурихэйн, Макголдрик (Лонг, 112), Робинсон (О`Дауда, 99).
Босния и Герцеговина - Северная Ирландия - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 3:4
Голы: Крунич, 14 - 1:0, Макгинн, 53 - 1:1.
Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац (Хайрадинович, 118), Ахмедходжич, Саничанин, Ципетич, Пьянич, Вишча, Цимирот (Лончар, 106), Крунич (Хотич, 88), Хаджиахметович (Гояк, 83), Джеко.
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Дж.Эванс, Каткарт, Макнэйр (Томпсон, 90+3. Бойс, 120+1), Льюис, Дэйвис, Магеннис (Лафферти, 90+3), К.Эванс (Уайт, 73), Даллас, Сэвилл, Макгинн (Джонс, 82. Вашингтон, 120+1).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3