Словакия обыграла Шотландию, одержав первую победу в Лиге наций

Теги словакияшотландия

Словакия обыграла Шотландию, одержав первую победу в Лиге наций

Сборная Словакии обыграла Шотландию в матче 5-го тура Лиги наций.

Словакия с 4 баллами идет на последнем месте в группе B. Шотландия сохраняет лидерство с 10 баллами.

Словакия - Шотландия - 1:0 (1:0)

Гол: Грегуш, 32.

Словакия: Родак, Пекарик, Мазань, Шатка, Шкриньяр, Хамшик (Руснак, 67), Куцка (Лоботка, 61), Хрошовски, Дуда, Грегуш, Дюриш (Шафранко, 90+4).

Шотландия: Гордон, Консидайн (Гриффитс, 68), Купер, Палмер, Тирни, Маккенна, Армстронг (Шенкленд, 87), Маклин, Макгинн, Кристи, Макберни.

А еще: Юран выиграл 6 из 7 игр после назначения в "СКА Хабаровск"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жирков, Миранчук и Черышев - в старте сборной России на матч с Турцией

Жирков, Миранчук и Черышев - в старте сборной России на матч с Турцией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов