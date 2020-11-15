Словакия обыграла Шотландию, одержав первую победу в Лиге наций

Сборная Словакии обыграла Шотландию в матче 5-го тура Лиги наций.

Словакия с 4 баллами идет на последнем месте в группе B. Шотландия сохраняет лидерство с 10 баллами.

Словакия - Шотландия - 1:0 (1:0)

Гол: Грегуш, 32.

Словакия: Родак, Пекарик, Мазань, Шатка, Шкриньяр, Хамшик (Руснак, 67), Куцка (Лоботка, 61), Хрошовски, Дуда, Грегуш, Дюриш (Шафранко, 90+4).

Шотландия: Гордон, Консидайн (Гриффитс, 68), Купер, Палмер, Тирни, Маккенна, Армстронг (Шенкленд, 87), Маклин, Макгинн, Кристи, Макберни.

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