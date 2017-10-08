Словакия разгромила Мальту, Словения не пустила Шотландию на Чемпионат Мира

Завершились два матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе F. Словакия дома крупно победила Мальту и заняла второе место. Обойти словаков могла Шотландия, в случае победы на Словенией. Однако в этом поединке была зафиксирована ничья.

Словения - Шотландия - 2:2 (0:1)

Голы: Гриффитс, 32 - 0:1, Безяк, 52 - 1:1, Безяк, 72 - 2:1, Снодграсс, 88 - 2:2

Словения: Облак, Мевля, Йокич, Струна (Скубиц, 46), Цесар, Куртич, Ротман, Иличич, Репас (Безяк, 46), Вербич, Матавж (Ветрих, 89).

Шотландия: Гордон, Берра, Робертсон, Тирни (Флетчер, 80), Малгрю, Филлипс, Флетчер, Макартур (Снодграсс, 79), Бэннан, Мартин (Анья, 52), Гриффитс.

Удаление: Цесар (90).

Словакия – Мальта - 3:0 (1:0)

Голы: Немец, 33 - 1:0, Немец, 62 - 2:0, Дуда, 69 - 3:0

Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан (Мазань, 87), Пекарик, Шкриньяр, Дуда, Лоботка, Гамшик, Руснак (Мигалик, 87), Вайсс, Немец.

Положение команд: Англия - 26, Словакия - 18, Шотландия - 18, Словения - 15, Литва - 6, Мальта - 1.

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