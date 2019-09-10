Словакия, Словения и Северная Македония добились побед в матчах отбора Евро-2020

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Словакия, Словения и Северная Македония добились побед в матчах отбора Евро-2020

Завершились еще несколько матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Группа Е.

Венгрия – Словакия - 1:2 (0:1)
Голы: Мак, 40 - 0:1, Собослаи, 50 - 1:1, Боженик, 56 - 0:1

Положение команд: Хорватия - 10, Словакия, Венгрия - 9, Уэльс - 6, Азербайджан - 1.

Группа G.

Словения – Израиль - 3:2 (1:0)
Голы: Вербич, 43 - 1:0, Натхо, 50 - 1:1, Захави, 62 - 1:2, Безяк, 66 - 2:2, Вербич, 90 - 3:2

Польша – Австрия - 0:0

Латвия – Северная Македония - 0:2 (0:2)
Голы: Пандев, 14 - 0:1, Барди, 17 - 0:2

Положение команд: Польша - 13, Словения - 11, Австрия - 10, Северная Македония, Израиль - 8, Латвия - 0.

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Германия и Нидерланды одержали уверенные победы в матчах отбора Евро-2020

Германия и Нидерланды одержали уверенные победы в матчах отбора Евро-2020

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