Словакия уничтожила Мальту, Словения победила Кипр
Фото: инстаграм сборной Словении/Автор неизвестен
Завершились два матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе Н. Словакия на выезде разгромила Мальту, а Словения в гостях победила Кипр.
Словакия выиграла со счетом 6:0 благодаря хет-трику Ондрея Дуды, дублю Альберта Руснака и голу Вернона Де Марко. Словения победила со счетом 2:1. Победу словенцам принесли голы Михи Зайца и Адама Гнезда-Черина, в составе киприотов отличился Андроникос Какулис.
Словакия финишировала на третьем месте в группе Н, Словения заняла 4-ю позицию, Кипр - 5-ю, Мальта - 6-ю.
Мальта – Словакия - 0:6 (0:3)
Голы: Руснак, 6 - 0:1, Дуда, 7 - 0:2, Руснак, 16 - 0:3, Дуда, 69 - 0:4, Де Марко, 71 - 0:5, Дуда, 80 - 0:6
Словакия: Дубравка, Шкриньяр, Ганцко (Де Марко, 70), Косцелник (Боженик, 77), Шатка, Дуда, Гараслин (Мак, 61), Лоботка (Громада, 71), Суслов, Руснак, Стрелец (Альмаши, 62).
Словения – Кипр - 2:1 (0:0)
Голы: Зайц, 48 - 1:0, Гнезда-Черин, 84 - 2:0, Какулис, 89 - 2:1
Словения: Облак, Балковец, Стоянович, Карничник, Бийол, Куртич, Гнезда-Черин, Вербич (Ловрич, 31), Иличич, Зайц (Штулац, 84), Целар (Врховец, 90).
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|3
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|3
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|Группа B
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|Испания
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|3
|5
|3
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|3
|4
|4
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|О
|1
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|3
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