"Слован" одолел "Ферроникели" в матче Лиги Европы
В рамках первой игры 2-го квалификационного раунда Лиги Европы "Слован" одержал победу над "Ферроникели".
"Слован" Братислава (Словакия) - "Ферроникели" (Косово) 2:1
Голы: Дельгадо Вильяр, 9 - 1:0, Шпорар (пен), 62 - 2:0, Хоти, 67 - 2:1
Отметим, что ответная игра состоится 30 июля.
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