"Слован" одолел "Ферроникели" в матче Лиги Европы

Теги слован братислава

"Слован" одолел "Ферроникели" в матче Лиги Европы

В рамках первой игры 2-го квалификационного раунда Лиги Европы "Слован" одержал победу над "Ферроникели".

"Слован" Братислава (Словакия) - "Ферроникели" (Косово) 2:1

Голы: Дельгадо Вильяр, 9 - 1:0, Шпорар (пен), 62 - 2:0, Хоти, 67 - 2:1

Отметим, что ответная игра состоится 30 июля.

Читайте также: Квалификация Лиги Европы: "Арарат" обыграл "Линкольн", "Астана" сыграла вничью с "Санта-Колома". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

БАТЭ обыграл "Русенборг", "Селтик" разгромил "Нымме Калью" и другие результаты матчей 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов

БАТЭ обыграл "Русенборг", "Селтик" разгромил "Нымме Калью" и другие результаты матчей 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов