Словения - Беларусь - 0:2 (обзор)

Теги словениябеларусь

Словения - Беларусь - 0:2 (обзор)Смотрите видеообзор товарищеского матча, в котором сборная Беларуси обыграла национальную команду Словении.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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