Словенская "Мура" в гостях обыграла "Нымме Калью" в Лиге Европы
Словенская "Мура" в гостях обыграла эстонский клуб "Нымме Калью" (4:0) в матче отборочного турнира Лиги Европы.
В составе победителей дубль оформил Кевин Зизек.
Лига Европы
Первый отборочный раунд
"Нымме Калью" - "Мура" - 0:4 (0:4)
Голы: Жижек 17 - 0:1, Жижек 27 - 0:2, Коус 32 - 0:3, Козар 36 - 0:4
В следующем раунде "Мура" встретится с датским "Орхусом".
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