Словенский защитник Самарджич перешел в "Анжи"

Защитник "Акхисара" Мирал Самарджич стал игроком "Анжи", сообщает официальный сайт РФПЛ.

Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются. Футболист получил в "Анжи" 52-й номер.

30-летний Самарджич выступал за "Акхисар" с 2017 года и провел за клуб 3 матча. Ранее играл за "Триглав Крань", "Марибор", "Шериф", "Риеку", "Хенан Жиань". За сборную Словении сыграл 15 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

Не пропустите: Белоруков вернулся в "Амкар". | http://soccernews.ru