Сложные победы "Реала" и "Барселоны", феерия "Атлетико": результаты 30-го тура Ла Лиги
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Испании. "Реал" и "Барселона" с минимальным счетом обыграли "Сельту" и "Севилью", "Атлетико" разгромил "Алавес".
"Реал Сосьедад" – "Эспаньол" - 1:0 (0:0)
Гол: Исак, 90+6 (с пенальти) - 1:0
"Барселона" - "Севилья" - 1:0 (0:0)
Гол: Педри, 72 - 1:0.
"Сельта" - "Реал Мадрид" - 1:2 (0:1)
Голы: Бензема (пен), 19 - 0:1, Нолито, 52 - 1:1, Бензема (пен), 70 - 1:2.
"Атлетик" - "Эльче" - 2:1 (1:0)
Голы: Беренгер, 32 - 1:0, Вильялибре, 86 - 2:0, Хосан, 90+2 - 2:1.
"Бетис" - "Осасуна" - 4:1 (2:0)
Голы: Хуанми, 34 - 1:0, Хуанми, 45+1 - 2:0, Будимир, 65 - 2:1, Карвалью, 82 - 3:1, Алекс Морено, 88 - 4:1.
"Валенсия" - "Кадис" - 0:0
"Гранада" - "Райо" - 2:2 (0:2)
Голы: Катена, 6 - 0:1, Гвардиола, 17 - 0:2, Молина, 67 - 1:2, Милья (пен), 90+4 - 2:2.
"Хетафе" - "Мальорка" - 1:0 (0:0)
Гол: Майораль, 82 - 1:0.
"Леванте" - "Вильярреал" - 2:0 (0:0)
Голы: Моралес, 69 - 1:0, Моралес, 90+1 - 2:0.
"Атлетико" - "Алавес" - 4:1 (1:0)
Голы: Феликс, 11 - 1:0, Эскаланте, 63 - 1:1, Суарес, 75 (с пенальти) - 2:1, Феликс, 82 - 3:1, Суарес, 90 - 4:1
Положение команд: "Реал" - 69, "Барселона" - 57 (29), "Атлетико", "Севилья" - 57, "Бетис" - 53, "Реал Сосьедад" - 51, "Вильярреал" - 45, "Атлетик" - 44, "Валенсия" - 41, "Осасуна" - 38, "Сельта", "Эспаньол" - 36, "Райо Вальекано" - 33, "Хетафе", "Эльче" - 32, "Гранада" - 29, "Кадис" - 28, "Мальорка" - 26, "Леванте", "Алавес" - 22.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14