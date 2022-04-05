Сложные победы "Реала" и "Барселоны", феерия "Атлетико": результаты 30-го тура Ла Лиги

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Сложные победы "Реала" и "Барселоны", феерия "Атлетико": результаты 30-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Испании. "Реал" и "Барселона" с минимальным счетом обыграли "Сельту" и "Севилью", "Атлетико" разгромил "Алавес".

"Реал Сосьедад" – "Эспаньол" - 1:0 (0:0)
Гол: Исак, 90+6 (с пенальти) - 1:0

"Барселона" - "Севилья" - 1:0 (0:0)
Гол: Педри, 72 - 1:0.

"Сельта" - "Реал Мадрид" - 1:2 (0:1)
Голы: Бензема (пен), 19 - 0:1, Нолито, 52 - 1:1, Бензема (пен), 70 - 1:2.

"Атлетик" - "Эльче" - 2:1 (1:0)
Голы: Беренгер, 32 - 1:0, Вильялибре, 86 - 2:0, Хосан, 90+2 - 2:1.

"Бетис" - "Осасуна" - 4:1 (2:0)
Голы: Хуанми, 34 - 1:0, Хуанми, 45+1 - 2:0, Будимир, 65 - 2:1, Карвалью, 82 - 3:1, Алекс Морено, 88 - 4:1.

"Валенсия" - "Кадис" - 0:0

"Гранада" - "Райо" - 2:2 (0:2)
Голы: Катена, 6 - 0:1, Гвардиола, 17 - 0:2, Молина, 67 - 1:2, Милья (пен), 90+4 - 2:2.

"Хетафе" - "Мальорка" - 1:0 (0:0)
Гол: Майораль, 82 - 1:0.

"Леванте" - "Вильярреал" - 2:0 (0:0)
Голы: Моралес, 69 - 1:0, Моралес, 90+1 - 2:0.

"Атлетико" - "Алавес" - 4:1 (1:0)
Голы: Феликс, 11 - 1:0, Эскаланте, 63 - 1:1, Суарес, 75 (с пенальти) - 2:1, Феликс, 82 - 3:1, Суарес, 90 - 4:1

Положение команд: "Реал" - 69, "Барселона" - 57 (29), "Атлетико", "Севилья" - 57, "Бетис" - 53, "Реал Сосьедад" - 51, "Вильярреал" - 45, "Атлетик" - 44, "Валенсия" - 41, "Осасуна" - 38, "Сельта", "Эспаньол" - 36, "Райо Вальекано" - 33, "Хетафе", "Эльче" - 32, "Гранада" - 29, "Кадис" - 28, "Мальорка" - 26, "Леванте", "Алавес" - 22.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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