Сложный, как все талантливые люди: Геннадий Орлов ярко высказался о новом игроке "Зенита"

Теги зенит санкт-петербурггеннадий орловсердар азмун

Сложный, как все талантливые люди: Геннадий Орлов ярко высказался о новом игроке "Зенита"

Геннадий Орлов в эфире "Радио Зенит" рассказал, что думает об иранском нападающем Азмуне, который недавно перешел в "Зенит".  

Сегодня, 9 февраля, футболист присоединился к команде на сборе.

"Еще у нас впереди Сердар Азмун. Он же сейчас отдыхает, был на Кубке Азии. Как-то будет входить в команду. Хотя это вопрос сложный. Он из Ирана, немножко говорит по-русски. Сложный, как все талантливые люди. А он талантливый. Но я думаю, Семак решит вопрос вот этой химии, он обладает качеством педагога", - заявил Орлов.

Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми действует 3,5 года. В нынешнем сезоне 24-летний игрок участвовал в 14 матчах за "Рубин", отметившись 4 голами и 4 ассистами.

"Зенит" располагается на 1 месте турнирной таблицы РПЛ. 

Ближайший матч петербургской команды состоится 12 февраля против "Фенербахче" в рамках 1/16 Лиги Европы.

А еще:  "Зенит" обыграл клуб из Европы в товарищеском матче | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Нант" пожалуется в ФИФА на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы

"Нант" пожалуется в ФИФА на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов