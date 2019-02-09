Сложный, как все талантливые люди: Геннадий Орлов ярко высказался о новом игроке "Зенита"

Геннадий Орлов в эфире "Радио Зенит" рассказал, что думает об иранском нападающем Азмуне, который недавно перешел в "Зенит".

Сегодня, 9 февраля, футболист присоединился к команде на сборе.

"Еще у нас впереди Сердар Азмун. Он же сейчас отдыхает, был на Кубке Азии. Как-то будет входить в команду. Хотя это вопрос сложный. Он из Ирана, немножко говорит по-русски. Сложный, как все талантливые люди. А он талантливый. Но я думаю, Семак решит вопрос вот этой химии, он обладает качеством педагога", - заявил Орлов.

Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми действует 3,5 года. В нынешнем сезоне 24-летний игрок участвовал в 14 матчах за "Рубин", отметившись 4 голами и 4 ассистами.

"Зенит" располагается на 1 месте турнирной таблицы РПЛ.

Ближайший матч петербургской команды состоится 12 февраля против "Фенербахче" в рамках 1/16 Лиги Европы.

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