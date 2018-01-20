Сложный выезд на берег Ла-Манша: "Челси" навестит "Брайтон"

"Брайтон" – "Челси"

Стадион: "Фалмер" (Брайтон)

Начало матча: 15:30

Арбитр: Джонатан Мосс

Традиционно насыщенная субботняя программа матчей Премьер-Лиги откроется противостоянием на южном побережье Англии, в рамках которого местный клуб "Брайтон" примет действующего чемпиона "Челси". Несмотря на разные весовые категории, все же поединок между этими командами вызывает неподдельный интерес со стороны любителей британского футбола, потому как интрига в нем действительно присутствует.

Лондонцы переживают не лучшие времена. Короткая скамейка запасных, сумасшедший плотный график игр и закулисные истории с участием Антонио Конте не могут не отражаться на результатах команды. "Челси" в новом году до сих пор так и не выиграл ни одной встречи, хотя провел целых пять, в том числе и дважды сыграв против "Норвича" в Кубке Англии – представителя низшего дивизиона. "Брайтон" же является абсолютно домашней командой. Практически все очки, которые "чайки" набрали в текущем сезоне, были добыты в схватках на родном "Фалмере".

Исходя из последних матчей складывается впечатления, что на фоне всех неполадок внутри команды Антонио Конте потерял интерес к работе в лондонском гранде. И сейчас особенно интересно наблюдать за тем, как лично он и весь тренерский штаб будет выходит из этой ситуации. К тому же, к уже упомянутой выше кадровой проблеме в виде скромной скамейке еще прибавилась дисквалификации Педро и Альваро Мораты, которые схлопотали красные карточки на неделе в матче Кубка Англии. Также травмированы основные исполнители Гари Кэхилл и Сеск Фабрегас. Крис Хьютон, напротив, располагает полной обоймой игроков, кроме Стива Сидуэлла.

Интересные факты противостояния "Брайтона" и "Челси":

"Брайтон" никогда не обыгрывал команду, которая является действующим чемпионом Премьер-Лиги (две ничьи и семь поражений).

"Брайтон" – домашняя команда. Подопечные Криса Хьютона проиграли всего два матча в родных стенах, при этом оба раза уступив клубам из "большой шестерки" - "Ливерпулю" и "Манчестер Сити".

Лондонцы победили только в одном из своих последних пяти матчей в рамках АПЛ.

Ориентировочные составы на игру:

Брайтон: Райан, Бруно, Даффи, Данг, Бонг, Стивенс, Проппер, Нокар, Искьердо, Грос, Маррей

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Дринкуотер, Канте, Бакайоко, Алонсо, Виллиан, Азар

Прогноз на матч "Брайтон" – "Челси":

Несмотря на нынешнее не лучшее состояние "Челси", именно лондонцев букмекеры считают фаворитами в этом поединке. На победу "пенсионеров" специалисты выставляют коэффициент 1.6. В то время, как выигрыш "Брайтона" в среднем оценивается в 6.0.

Богдан Архипенко

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