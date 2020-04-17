"Слуцк" был сильнее "Шахтер" в матче чемпионата Белоруссии

"Слуцк" обыграл "Шахтер" в матче 5-го тура чемпионата Белоруссии.

"Шахтер" - "Слуцк" - 1:2 (0:2)

Голы: Козлов, 25 - 0:1, Бала, 45 - 0:2, Кендыш, 89 - 1:2.

Нереализованный пенальти: Бодул, 53 (вратарь)

"Шахтер": Гутор, Политевич, Бурко, Хадаркевич, Баланович (Подстрелов, 70), Кендыш, Сзоке, Диасамидзе (Лисакович, 46), Бодул, Вукманич, Иванович (Лулаку, 78).

"Слуцк": Панкратов, Коанда, Анюкевич, Образов, Чеботаев, Бураев (Трубило, 40), Бала, Козлов, Семенов (Велько, 83), Тетеренко, Абдул Гафар (Сердюк, 66).

Таким образом, "Слуцк" лидирует в турнирной таблице с 10 баллами. У "Шахтера" 12 позиция.

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