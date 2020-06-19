"Слуцк" дома проиграл "Неману", "Славия" уверенно обыграла "Смолевичи" в чемпионате Беларуси
В матчах 14-го тура чемпионата Беларуси "Слуцк" проиграл "Неману", "Славия" уверенно обыграла "Смолевичи".
"Славия" - "Смолевичи" - 2:1 (0:0)
Голы: Слюсар, 50 (с пенальти) - 1:0, Вакулич, 52 - 1:1, Теттех, 55 - 2:1.
"Славия": Романюк, Недашковский, Ковалевский (Сенько, 62), Пантя, Тымонюк, Котляров (Теттех, 46), Жук, Шевченко, Слюсар, Мельников (Василевич, 71), Нар.
"Смолевичи": Гомелько, Жевнеров, Бондаренко, Василенок, Котов (Щегрикович, 71), Джигеро, Вакулич (Верас, 75), Бутаревич, Макаров, Мухамедов, По (Турик, 81).
Предупреждения: Котляров, 27. Василенок, 34. Бондаренко, 40. Жук, 42. Бутаревич, 50.
"Слуцк" - "Неман" - 0:1 (0:1)
Гол: Забелин, 30.
"Слуцк": Панкратов, Кривулькин, Коанда, Анюкевич (Бобко, 61), Образов, Чеботаев, Такулов, Бала (Бураев, 46), Козлов, Салу (Сердюк, 70), Абдул Гафар.
"Неман": Курганский, Васильев, Стойкович, Забелин, Слабашевич, Жуковский (Кантария, 75), Легчилин, Якимов, Марушич, Рассадкин (Яблонский, 46), Кадимян (Яцкевич, 81).
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