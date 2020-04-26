"Слуцк" обыграл "Белшину" в матче 6-го тура чемпионата Беларуси

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"Слуцк" обыграл "Белшину" в матче 6-го тура чемпионата Беларуси

"Слуцк" обыграл "Белшину" в матче 6-го тура чемпионата Беларуси.

"Слуцк" - "Белшина" - 3:2 (2:1)

Голы: Бала, 20 - 1:0, Сердюк, 35 - 2:0, Коанда, 44 (в свои ворота) - 2:1, Бордуков, 52 - 2:2, Бала, 88 - 3:2.

"Слуцк": Панкратов, Трубило, Коанда, Анюкевич, Чеботаев, Такулов (Тетеренко, 89), Бураев (Короев, 67), Бала, Козлов, Семенов, Сердюк (Абдул Гафар, 80).

"Белшина": Туранок, Одеоибо, Соланович, Ясюкевич, Рочев, Скобликов, Башилов, Глебко (Салимов, 61), Маляров (Нивалду, 68), Бордуков, Ковель (Рекиш, 79).

"Слуцк" с 13 баллами продолжает лидировать в чемпионате. "Белшина" располагается на последнем месте с 2 баллами.

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