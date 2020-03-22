"Слуцк" обыграл "Славию" в чемпионате Беларуси. В матче были назначены пять пенальти

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"Слуцк" обыграл "Славию" в чемпионате Беларуси. В матче были назначены пять пенальти

В матче 1-го тура чемпионата Беларуси "Слуцк" на своем поле обыграл "Славию" со счетом 3:1. Победу слуцкому клубу принесли голы Сослана Такулова и дубль Артема Сердюка. Два из трех голов были забиты с пенальти. В составе гостей отличился Андрей Чухлей, который также забил с 11-метрового. Стоит отметить, что в ворота гостей были назначены еще два пенальти, но Такулов и Сердюк их реализовать не сумели.

"Слуцк" - "Славия-Мозырь" - 3:1 (1:1)
Голы: Чухлей, 29 (с пенальти) - 0:1, Такулов, 43 (с пенальти) - 1:1, Сердюк, 73 - 2:1, Сердюк, 80 (с пенальти) - 3:1

"Слуцк": Панкратов, Коанда, Кривулькин, Образов, Трубило, Чеботаев, Такулов, Бураев (Бала, 83), Салу (Тетеренко, 21), Семенов, Гафар (Сердюк, 17)

"Славия-Мозырь": Барановский, Недашковский, Тымонюк, Жук, Пантя, Костров, Сенько (Мякиш, 69), Чухлей, Котляров (Василевич, 77), Нар, Тетте (Мельников, 53)

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