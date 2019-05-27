Слуцкий: "Акинфеев входит в топ-5 вратарей мира"



Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев является одним из лучших голкиперов мира.

"Тройка лучших вратарей сейчас? В прошлом сезоне Де Хеа был бы однозначно номером один. Причем в прошлом сезоне у меня был бы и Де Хеа, и Куртуа. Сейчас я бы назвал Онану, очень сильный вратарь. Я всегда включаю в топ-5 Игоря Акинфеева. Мне кажется, на чемпионате мира он сыграл настолько блестяще, что все убедились: он реально входит по крайней мере в топ-5 вратарей", - приводит слова Слуцкого Youtube-канал "Макарена".

В нынешнем сезоне 33-летний Акинфеев провел за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 29 голов и в 19 встречах оставил ворота в неприкосновенности. Его контракт с московским клубом действителен до лета 2022 года.

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