Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, который сейчас возглавляет голландский "Витесс" рассказал, что думает английской Премьер-лиге. Об этом пишет "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что в скором времени на Okko Спорт стартуют продажи подписок на АПЛ.

"Английская Премьер-лига - это самая крутая лига в мире. Даже если смотреть по статистике: обладатель Лиги чемпионов и Лиги Европы 0 английские команды, но это самая банальная вещь, по которой можно оценивать. Каждая игра в Англии - это невероятные эмоции, это потрясающее сочетание классического английского характера с его бойцовскими качествами с великолепной техникой и мастерством лучших игроков мира", - сказал Слуцкий.

Напомним, Слуцкий возглавлял английский "Халл Сити" в 2017 году. Команда на тот момент играла в Чемпионшипе.

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