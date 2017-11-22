Слуцкий близок к увольнению из "Халла"
Наставник "Халл Сити" Леонид Слуцкий в ближайшее время может быть уволен со своего поста.
Как сообщает Daily Mail, руководство "тигров" начало поиск нового наставника. Главным претендентом называют экс-тренера "Саутгемптона" Найджела Эдкинса.
После 18 сыгранных туров "Халл" занимает 20-ю позицию в турнирной таблице Чемпионшипа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|18
|41
|2
|Кардифф Сити
|18
|37
|3
|Шеффилд Юнайтед
|18
|36
|4
|Астон Вилла
|18
|32
|5
|Бристол Сити
|18
|31
|6
|Мидлсбро
|18
|29
|7
|Дерби Каунти
|17
|29
|8
|Ноттингем Форест
|18
|27
|9
|Ипсвич Таун
|17
|26
|10
|Лидс Юнайтед
|18
|26
|11
|Шеффилд Уэнсдэй
|18
|25
|12
|Престон Норт Энд
|18
|25
|13
|Брентфорд
|18
|23
|14
|Фулхэм
|18
|23
|15
|Норвич Сити
|18
|23
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|18
|21
|17
|Барнсли
|17
|20
|18
|Миллуол
|18
|19
|19
|Рединг
|17
|19
|20
|Халл Сити
|18
|18
|21
|Бирмингем Сити
|18
|15
|22
|Бертон Альбион
|18
|14
|23
|Болтон Уондерерс
|18
|13
|24
|Сандерленд
|18
|11