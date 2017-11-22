Слуцкий близок к увольнению из "Халла"

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Слуцкий близок к увольнению из "Халла"

Наставник "Халл Сити" Леонид Слуцкий в ближайшее время может быть уволен со своего поста.

Как сообщает Daily Mail, руководство "тигров" начало поиск нового наставника. Главным претендентом называют экс-тренера "Саутгемптона" Найджела Эдкинса.

После 18 сыгранных туров "Халл" занимает 20-ю позицию в турнирной таблице Чемпионшипа.

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