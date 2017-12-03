Слуцкий будет уволен из "Халла" в понедельник



Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в ближайшее время будет уволен, сообщает ESPN.

По сведениям издания, руководство английского клуба приняло решение отправить наставника в отставку в понедельник.

Безвыигрышная серия "Халла" составляет уже семь матчей и после 20 туров клуб занимает 20 место в Чемпионшипе.

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