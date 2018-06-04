Слуцкий: "Чемпионат России вообще не воспринимают всерьез за рубежом"

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Слуцкий: "Чемпионат России вообще не воспринимают всерьез за рубежом"

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, как в Европе относятся к российскому чемпионату.

"Чемпионат России вообще не воспринимают всерьез за рубежом. Можно стать чемпионом, играть в Лиге Чемпионов, но в Англии и Голландии это никому не интересно. Они смотрят на нас так же, как мы смотрим на Китай" - приводит слова Слуцкого Sportacentrs.

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