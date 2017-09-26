Слуцкий: "Чемпионшип - интересный, но трудный турнир"

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Слуцкий: "Чемпионшип - интересный, но трудный турнир"Главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий дал характеристику Чемпионшипу.

"Чемпионшип является трудным турниром, в матчах которого нужно оставаться сконцентрированным на протяжении всех 90 минут. Каждый эпизод может изменить ход встречи. Это интересная, но трудная лига", - цитирует 46-летнего наставника официальный сайт "тигров".

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