Слуцкий: "Чувствую, что "Халл" близок к хорошим результатам"

Теги леонид слуцкийхалл сити

Слуцкий: "Чувствую, что "Халл" близок к хорошим результатам"Главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался о существующих проблемах в его команде.

"Я - свой самый большой критик. Все в клубе мне доверяют, а я доверяю команде и чувствую, что мы близки к хорошим результатам. Но мы должны показать свой уровень на поле. Мы играем так, как я хочу, всего 30 минут в матче. Я думаю, что если мы будем играть 60-70 минут на этом уровне, то сможем говорить о результатах", - цитирует наставника "тигров" чемпионат.com.

Напомним, Кэмпбелл высказался о поддержке командой своего тренера. | soccernews.ru

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