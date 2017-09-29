Слуцкий: "Чувствую, что "Халл" близок к хорошим результатам"
Главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался о существующих проблемах в его команде.
"Я - свой самый большой критик. Все в клубе мне доверяют, а я доверяю команде и чувствую, что мы близки к хорошим результатам. Но мы должны показать свой уровень на поле. Мы играем так, как я хочу, всего 30 минут в матче. Я думаю, что если мы будем играть 60-70 минут на этом уровне, то сможем говорить о результатах", - цитирует наставника "тигров" чемпионат.com.
Напомним, Кэмпбелл высказался о поддержке командой своего тренера. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Кардифф Сити
|10
|23
|2
|Шеффилд Юнайтед
|10
|21
|3
|Лидс Юнайтед
|10
|20
|4
|Вулверхэмптон
|10
|20
|5
|Престон Норт Энд
|10
|19
|6
|Ипсвич Таун
|9
|18
|7
|Бристол Сити
|10
|17
|8
|Фулхэм
|11
|17
|9
|Астон Вилла
|10
|16
|10
|Мидлсбро
|10
|15
|11
|Норвич Сити
|10
|15
|12
|Миллуол
|10
|13
|13
|Шеффилд Уэнсдэй
|10
|13
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|11
|13
|15
|Дерби Каунти
|9
|12
|16
|Ноттингем Форест
|10
|12
|17
|Халл Сити
|10
|9
|18
|Рединг
|9
|9
|19
|Бертон Альбион
|10
|9
|20
|Брентфорд
|10
|8
|21
|Барнсли
|9
|8
|22
|Бирмингем Сити
|10
|8
|23
|Сандерленд
|10
|6
|24
|Болтон Уондерерс
|10
|2