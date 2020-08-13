Слуцкий дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 200 тысяч рублей

Теги леонид слуцкийрфсрубин

Слуцкий дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 200 тысяч рублей

РФС дисквалифицировал главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого на два матча чемпионата России за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча.

Напомним, в перерыве встречи 1-го тура РПЛ "Рубин" - "Локомотив" (0:2) специалиста удалили за то, что он спорил с судьей. 

Помимо отстранения, Слуцкому необходимо будет заплатить 200 000 тысяч штрафа.

А еще: Слуцкий затруднился назвать сроки возвращения на поле Шатова| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Отец Черышева рассказал о будущем сына в "Валенсии"

Отец Черышева рассказал о будущем сына в "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов