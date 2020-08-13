Слуцкий дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 200 тысяч рублей
РФС дисквалифицировал главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого на два матча чемпионата России за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча.
Напомним, в перерыве встречи 1-го тура РПЛ "Рубин" - "Локомотив" (0:2) специалиста удалили за то, что он спорил с судьей.
Помимо отстранения, Слуцкому необходимо будет заплатить 200 000 тысяч штрафа.
А еще: Слуцкий затруднился назвать сроки возвращения на поле Шатова| http://soccernews.ru
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