Слуцкий доволен подписанием Ломовицкого

Фото: инстаграм Ломовицкого\Автор неизвестен

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о новоиспеченном футболисте команды Александре Ломовицком после результативной ничьи в товарищеском матче против "Факела" (4:4).

"К сожалению, несколько игроков провели сегодня полную игру, потому что просто людей не хватало. Сейчас нам важно, насколько под нагрузками видна игровая модель, насколько правильные взаимодействия.

Мы давно знали Ломовицкого и понимали его функционал, поэтому, на наш взгляд, это качественное усиления для нас. Все-таки не секрет, у нас есть проблема с русской обоймой, она не такая большая. Мы нуждались в усилении прежде всего русскими игроками. Поэтому Александр стал одним из таких футболистов. Он будет претендовать на место игрока стартового состава.

Позиция Ломовицкого? Это будет исходить из нашей кадровой ситуации. У нас до сих пор не тренируется большая группа игроков, включая Самошникова, например, поэтому на данном этапе он рассматривается как левый защитник. Его универсальность мы держим в голове", - приводит слова Слуцкого Sport24.

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