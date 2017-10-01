Слуцкий: "Думаю, что у "Халла" будет больше побед"
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над "Бирмингемом" в матче 11-го тура Чемпионшипа.
"Хорошо включали прессинг в матче с "Бирмингемом". Первый гол стал его результатом. Мы использовали пространство между линиями, у соперника были большие разрывы, чем мы и воспользовались. Наша защита тоже хорошо отыграла, потому как мы знали, как остановить их нападающих. Было трудное время, но в каждом матче у нас была возможность победить. Было ощущение, что нам не улыбается удача. Я не знаю, почему. Если мы сможем сохранить уровень, который показали в этом матче, я думаю, что у нас будет больше побед" - приводит слова Слуцкого официальный сайт "тигров".
Не пропустите видеообзор матча "Халл" – "Бирмингем". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Кардифф Сити
|11
|24
|2
|Вулверхэмптон
|11
|23
|3
|Шеффилд Юнайтед
|11
|21
|4
|Лидс Юнайтед
|10
|20
|5
|Бристол Сити
|11
|20
|6
|Престон Норт Энд
|11
|20
|7
|Астон Вилла
|11
|19
|8
|Ипсвич Таун
|10
|18
|9
|Норвич Сити
|11
|18
|10
|Фулхэм
|11
|17
|11
|Мидлсбро
|11
|16
|12
|Ноттингем Форест
|11
|15
|13
|Миллуол
|11
|13
|14
|Дерби Каунти
|10
|13
|15
|Шеффилд Уэнсдэй
|10
|13
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|11
|13
|17
|Халл Сити
|11
|12
|18
|Барнсли
|10
|11
|19
|Брентфорд
|11
|9
|20
|Рединг
|10
|9
|21
|Бертон Альбион
|11
|9
|22
|Бирмингем Сити
|11
|8
|23
|Сандерленд
|11
|7
|24
|Болтон Уондерерс
|11
|2