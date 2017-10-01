Слуцкий: "Думаю, что у "Халла" будет больше побед"

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Слуцкий: "Думаю, что у "Халла" будет больше побед"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над "Бирмингемом" в матче 11-го тура Чемпионшипа.

"Хорошо включали прессинг в матче с "Бирмингемом". Первый гол стал его результатом. Мы использовали пространство между линиями, у соперника были большие разрывы, чем мы и воспользовались. Наша защита тоже хорошо отыграла, потому как мы знали, как остановить их нападающих. Было трудное время, но в каждом матче у нас была возможность победить. Было ощущение, что нам не улыбается удача. Я не знаю, почему. Если мы сможем сохранить уровень, который показали в этом матче, я думаю, что у нас будет больше побед" - приводит слова Слуцкого официальный сайт "тигров".

Не пропустите видеообзор матча "Халл" – "Бирмингем". | http://soccernews.ru

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