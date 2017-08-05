Слуцкий: "Думаю, "Халл" заслужил ничью"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий подвёл итоги матча первого тура Чемпионшипа против "Астон Виллы".

"Я очень горд. Мы очень плохо играли в первые 15 минут - это было непростое время и для меня, и для команды. У нас есть молодые игроки, им не хватает опыта выступлений в Чемпионшипе. И первый же матч - выезд к "Астон Вилле", полный стадион. Но после первых 15 минут мы играли очень хорошо. У нас было несколько явных моментов. Думаю, мы заслужили ничью. Сегодня всё было впервые - первый матч, первый полный стадион. Это настоящее приключение для меня. Иногда мне кажется, что это не я, что это всё нереально. Но, думаю, через несколько матчей я смогу адаптироваться" - сказал Слуцкий.

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