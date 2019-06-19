Слуцкий: "Дзюба - тот человек, который органически не может сидеть на лавке"

Теги леонид слуцкийартём дзюбазенит санкт-петербург

Слуцкий: "Дзюба - тот человек, который органически не может сидеть на лавке"

Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, рассказал, что нужно сделать нападающему национальной команды и "Зенита" Артему Дзюбе, чтобы выступать в чемпионате Англии. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Я ему уже сказал. Но вопрос звучит так: а есть ли реальный вариант или его нет? Если вдруг этот вариант будет, он знает мое мнение: конечно, ехать. Надо попробовать.

Он везде пытается быть конкурентоспособным и быстро подстраивается под изменяющуюся среду. Его дух спортсмена даст надежду на то, что он в Англии сможет приспособиться к уровню конкуренции, соревновательной борьбы, скоростей.

Я советовал бы идти в клуб чуть ниже статусом, потому что Дзюба - тот человек, который органически не может сидеть на лавке. Все его естество протестует очень активно, и он из соратника тренера превращается в его противника", - сказал Слуцкий. 

Ранее сообщалось, что форвардом интересуется клуб из Англии, а Дзюба в свою очередь заявил, что хочет играть в АПЛ.

Не пропустите: "Подготовка началась": Дзюба провел тренировку по боксу и ММА| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар больше не хочет играть в ПСЖ! "Барселона" может пригласить бразильца, но на горизонте есть еще один конкурент

Неймар больше не хочет играть в ПСЖ! "Барселона" может пригласить бразильца, но на горизонте есть еще один конкурент

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов