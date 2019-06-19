Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, рассказал, что нужно сделать нападающему национальной команды и "Зенита" Артему Дзюбе, чтобы выступать в чемпионате Англии. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Я ему уже сказал. Но вопрос звучит так: а есть ли реальный вариант или его нет? Если вдруг этот вариант будет, он знает мое мнение: конечно, ехать. Надо попробовать.

Он везде пытается быть конкурентоспособным и быстро подстраивается под изменяющуюся среду. Его дух спортсмена даст надежду на то, что он в Англии сможет приспособиться к уровню конкуренции, соревновательной борьбы, скоростей.

Я советовал бы идти в клуб чуть ниже статусом, потому что Дзюба - тот человек, который органически не может сидеть на лавке. Все его естество протестует очень активно, и он из соратника тренера превращается в его противника", - сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуется клуб из Англии, а Дзюба в свою очередь заявил, что хочет играть в АПЛ.

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