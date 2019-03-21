Слуцкий: "Эдегор готов играть на более высоком уровне, чем "Витесс"



Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением об игре норвежского полузащитника Мартина Эдегора.

"Я бы хотел, чтобы Эдегор остался в "Витессе", но шансы на это почти нулевые. Безусловно, "Аякс" является большим клубом. Сейчас он даже больше, чем "Реала". Уверен, что Мартин готов играть на более высоком уровне, "Витесс". Думаю, что "Аякс" был бы хорошим вариантом для него. Или, быть может, клуб из Германии или Англии", - приводит слова Слуцкого Tribalfootball.

В 20-летний Эдегор провел за "Витесс" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Напомним, что норвежец принадлежит "Реалу", а за "Витесс" выступает на правах аренды. Ранее сообщалось, что "Реал" готов продать хавбека за 20 миллионов евро.

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