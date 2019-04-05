Слуцкий: "Если хотите увидеть интересный матч или триллер, приходите на наши игры"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что думает о ничейном результате с "АЗ" в матче 28-го тура Эрдевизии. Об этом сообщает NOS.nl.
"Мы разочарованы, так как хорошо играли во втором тайме, у нас было много хороших моментов. Можно говорить о судействе, однако нужно отметить невероятный камбэк. Если хотите увидеть интересный матч с богатым спектром эмоций или триллер, приходите на наши игры", - сказал Слуцкий.
"Витесс" располагается на 6 позиции в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 42 очка.
Стоит, отметить что подопечные Слуцкого не могут одержать победу в четвертом матче подряд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|28
|70
|2
|Аякс
|28
|68
|3
|АЗ
|28
|51
|4
|Фейеноорд
|28
|50
|5
|Утрехт
|28
|46
|6
|Витесс
|28
|42
|7
|Хераклес
|28
|42
|8
|Виллем II
|28
|40
|9
|Гронинген
|28
|38
|10
|Херенвен
|28
|36
|11
|ВВВ Венло
|28
|33
|12
|Зволле
|28
|32
|13
|АДО Ден Хааг
|28
|30
|14
|Фортунна Ситтард
|28
|30
|15
|Эксельсиор
|28
|26
|16
|Де Графсхап
|28
|25
|17
|Эммен
|28
|25
|18
|НАК Бреда
|28
|21