Слуцкий: "Если хотите увидеть интересный матч или триллер, приходите на наши игры"

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Слуцкий: "Если хотите увидеть интересный матч или триллер, приходите на наши игры"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что думает о ничейном результате с "АЗ" в матче 28-го тура Эрдевизии. Об этом сообщает NOS.nl.

"Мы разочарованы, так как хорошо играли во втором тайме, у нас было много хороших моментов. Можно говорить о судействе, однако нужно отметить невероятный камбэк. Если хотите увидеть интересный матч с богатым спектром эмоций или триллер, приходите на наши игры", - сказал Слуцкий. 

"Витесс" располагается на 6 позиции в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 42 очка. 

Стоит, отметить что подопечные Слуцкого не могут одержать победу в четвертом матче подряд.

Не пропустите: Слуцкий - о матче с "АЗ": "В этой встрече решится многое для обеих команд" | http://soccernews.ru

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