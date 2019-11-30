Слуцкий: "Если я не могу изменить ситуацию, то, возможно, кто-то другой сможет это сделать"

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Слуцкий: "Если я не могу изменить ситуацию, то, возможно, кто-то другой сможет это сделать"

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий объявил о своем уходе из клуба.

"Я ухожу. У меня есть планка, и это первый раз в карьере, когда моя команда проигрывает пять раз кряду. Я старался все исправить, отдавал все силы. Нужно думать не только о себе, но и о клубе, фанатах, футболистах. Если я не могу изменить ситуацию, то, возможно, кто-то другой сможет это сделать.

Я буду очень скучать по стране, фанатам и клубу. Хочу поблагодарить всех за работу. Я получил колоссальный опыт, однако думаю, любой тренер, имеющий планку, должен уходить в такой ситуации", - заявил Слуцкий.

Напомним, что ранее "Витесс" проиграл "Херенвену" (2:3).

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