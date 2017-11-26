Слуцкий: "Это самая разочаровывающая игра в моей жизни"
Главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды "Бристолю" в матче Чемпионшипа.
"Сейчас сложно что-то анализировать. Во вторник мы не пропустили, сегодня у "Бристоля" в первые 60 минут не было моментов. Но стандарты стали проблемой. У нас - много проблем в обороне, я думаю, все это понимают. Сложно говорить о каком-то позитиве после такой игры, потому что вечер стал очень болезненным. Это самая разочаровывающая игра в моей жизни", - цитирует наставника "тигров" Советский спорт.
Напомним, "Бристоль" выиграл у "Халл Сити" со счетом 3:2. | soccernews.ru
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Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|19
|44
|2
|Кардифф Сити
|18
|37
|3
|Шеффилд Юнайтед
|19
|37
|4
|Астон Вилла
|19
|35
|5
|Бристоль Сити
|19
|34
|6
|Дерби Каунти
|18
|32
|7
|Мидлсбро
|19
|29
|8
|Лидс Юнайтед
|19
|29
|9
|Ноттингем Форест
|18
|27
|10
|Ипсвич Таун
|18
|26
|11
|Шеффилд Уэнсдэй
|19
|26
|12
|Фулхэм
|19
|26
|13
|Престон Норт Энд
|19
|26
|14
|Норвич Сити
|19
|24
|15
|Брентфорд
|18
|23
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|18
|21
|17
|Барнсли
|18
|20
|18
|Рединг
|18
|20
|19
|Миллуол
|19
|19
|20
|Халл Сити
|19
|18
|21
|Бирмингем Сити
|19
|16
|22
|Сандерленд
|19
|14
|23
|Бертон Альбион
|19
|14
|24
|Болтон Уондерерс
|19
|13