Слуцкий: "Это самая разочаровывающая игра в моей жизни"

Теги халл ситибристоль ситилеонид слуцкий

Слуцкий: "Это самая разочаровывающая игра в моей жизни"Главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды "Бристолю" в матче Чемпионшипа.

"Сейчас сложно что-то анализировать. Во вторник мы не пропустили, сегодня у "Бристоля" в первые 60 минут не было моментов. Но стандарты стали проблемой. У нас - много проблем в обороне, я думаю, все это понимают. Сложно говорить о каком-то позитиве после такой игры, потому что вечер стал очень болезненным. Это самая разочаровывающая игра в моей жизни", - цитирует наставника "тигров" Советский спорт.

Напомним, "Бристоль" выиграл у "Халл Сити" со счетом 3:2. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон 19 44
2 Кардифф Сити 18 37
3 Шеффилд Юнайтед 19 37
4 Астон Вилла 19 35
5 Бристоль Сити 19 34
6 Дерби Каунти 18 32
7 Мидлсбро 19 29
8 Лидс Юнайтед 19 29
9 Ноттингем Форест 18 27
10 Ипсвич Таун 18 26
11 Шеффилд Уэнсдэй 19 26
12 Фулхэм 19 26
13 Престон Норт Энд 19 26
14 Норвич Сити 19 24
15 Брентфорд 18 23
16 Куинз Парк Рейнджерс 18 21
17 Барнсли 18 20
18 Рединг 18 20
19 Миллуол 19 19
20 Халл Сити 19 18
21 Бирмингем Сити 19 16
22 Сандерленд 19 14
23 Бертон Альбион 19 14
24 Болтон Уондерерс 19 13
Полная таблица

топ-5 тегов