Слуцкий: "Это самая разочаровывающая игра в моей жизни"

Главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды "Бристолю" в матче Чемпионшипа.

"Сейчас сложно что-то анализировать. Во вторник мы не пропустили, сегодня у "Бристоля" в первые 60 минут не было моментов. Но стандарты стали проблемой. У нас - много проблем в обороне, я думаю, все это понимают. Сложно говорить о каком-то позитиве после такой игры, потому что вечер стал очень болезненным. Это самая разочаровывающая игра в моей жизни", - цитирует наставника "тигров" Советский спорт.

Напомним, "Бристоль" выиграл у "Халл Сити" со счетом 3:2. | soccernews.ru