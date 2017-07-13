Слуцкий: "Эйна - наше первое, но не последнее приобретение"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал переход в его команду защитника "Челси" Ола Эйны.

Напомним, что 20-летний игрок проведет в команде один сезон на правах аренды.

"Он - очень хороший и универсальный игрок. Он может сыграть и на правом, и на левом флангах. Это важные позиции. Я знаю, как он играет, так как смотрел его игры в прошлом сезоне. На первой же тренировке Ола проявил себя, показал, что является хорошим игроком. Он может стать очень важным футболистом для нас. Это наше первое, но не последнее приобретение", - отметил наставник. | soccernews.ru