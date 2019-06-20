Слуцкий: "Головин способен выйти на уровень Эриксена"



Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением об игре российского полузащитника "Монако" Александра Головина, с которым он ранее работал в ЦСКА.

"Способен ли Головин выйти на уровень Кристиана Эриксена? Да. Я, кстати, много в этом году подсознательно сравнивал Головина и Мартина Эдегора. Один в чем-то сильнее другого, а тот превосходит первого по какому-то иному качеству, но в целом это вполне сопоставимые фигуры", - приводят слова Слуцкого российские СМИ.

23-летний Головин перешел в "Монако" прошлым летом из ЦСКА за 30 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за французский клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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