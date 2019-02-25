Слуцкий громко высказался о своем будущем в "Витессе"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в видео на Youtube-канале телеведущего и экс-нападающего "Крыльев Советов" Евгения Савина "КраСава" заявил, что мог покинуть пост главного тренера в голландском клубе в случае поражения в матче 22-го тура против "Виллема II" (3:2).
"После матча я почти не сплю, думаю о возможных моментах в голове. Прорабатываешь моменты в голове. До пяти утра ты гарантированно не спишь. Самый плохой матч? Сложно. Игра с Уэльсом, да, довольно тяжелая ситуация. Если бы не победили "Виллем II" мог быть мой последний матч в качестве главного тренера "Витесса"? Ну, вероятность была высокая. К любому иностранцу здесь высокие требования. За последние 10 лет "Витесс" был выше пятого места только один раз. До пяти утра посмотрел прошедшую встречу три раза", - заявил Слуцкий.
Напомним, вчера подопечный Слуцкого разгромили "Эммен" в матче Эредивизии.
Российский специалист возглавил голландский клуб в марте 2018 года.
"Витесс" занимает 5 место турнирной таблицы чемпионата Голландии, имея в активе 36 баллов.
Не пропустите: Слуцкий высказался о предстоящем матче с "Эмменом"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|23
|58
|2
|Аякс
|23
|56
|3
|Фейеноорд
|23
|43
|4
|АЗ
|23
|40
|5
|Витесс
|23
|36
|6
|Хераклес
|23
|35
|7
|Утрехт
|23
|33
|8
|ВВВ Венло
|23
|29
|9
|Гронинген
|23
|28
|10
|Виллем II
|23
|28
|11
|Херенвен
|23
|27
|12
|АДО Ден Хааг
|23
|27
|13
|Фортунна Ситтард
|23
|26
|14
|Эксельсиор
|23
|26
|15
|Зволле
|23
|25
|16
|Эммен
|23
|24
|17
|Де Графсхап
|23
|21
|18
|НАК Бреда
|23
|17