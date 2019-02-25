Слуцкий громко высказался о своем будущем в "Витессе"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в видео на Youtube-канале телеведущего и экс-нападающего "Крыльев Советов" Евгения Савина "КраСава" заявил, что мог покинуть пост главного тренера в голландском клубе в случае поражения в матче 22-го тура против "Виллема II" (3:2).

"После матча я почти не сплю, думаю о возможных моментах в голове. Прорабатываешь моменты в голове. До пяти утра ты гарантированно не спишь. Самый плохой матч? Сложно. Игра с Уэльсом, да, довольно тяжелая ситуация. Если бы не победили "Виллем II" мог быть мой последний матч в качестве главного тренера "Витесса"? Ну, вероятность была высокая. К любому иностранцу здесь высокие требования. За последние 10 лет "Витесс" был выше пятого места только один раз. До пяти утра посмотрел прошедшую встречу три раза", - заявил Слуцкий.

Напомним, вчера подопечный Слуцкого разгромили "Эммен" в матче Эредивизии.

Российский специалист возглавил голландский клуб в марте 2018 года.

"Витесс" занимает 5 место турнирной таблицы чемпионата Голландии, имея в активе 36 баллов.

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