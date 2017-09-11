Слуцкий: "Халл" был близок к трансферу Мусы, но он решил остаться в "Лестере"
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий заявил, что его клуб мог купить нападающего "Лестера" Ахмеда Мусу.
"Мы были близки к трансферу Мусы. Но не все зависело от нас. Муса долго думал и все же решил остаться в "Лестере". Это решение было принято в последний день трансферного окна и у нас не было времени на другой вариант", - приводит слова Слуцкого Daily Trust.
В этом сезоне 24-летний Муса провел за "Халл" 1 матч и забил 1 гол.
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