Слуцкий: "Халл" сыграл лучше, чем в предыдущих трёх матчах"

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Слуцкий: "Халл" сыграл лучше, чем в предыдущих трёх матчах"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 17-го тура Чемпионшипа против "Ипсвича".

"У нас в последнее время много проблем. Мы снова не победили, но считаю, что сыграли лучше, чем в предыдущих трёх матчах. Сделали шаг вперёд, показали действительно хороший футбол. Понимаю разочарование результатом, но нужно фокусироваться на позитивных вещах. Я тоже расстроен" - приводит слова Слуцкого Daily Mail.

Не пропустите видеообзор матча "Халл" - "Ипсвич". | http://soccernews.ru

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