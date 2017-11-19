Слуцкий: "Халл" сыграл лучше, чем в предыдущих трёх матчах"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 17-го тура Чемпионшипа против "Ипсвича".

"У нас в последнее время много проблем. Мы снова не победили, но считаю, что сыграли лучше, чем в предыдущих трёх матчах. Сделали шаг вперёд, показали действительно хороший футбол. Понимаю разочарование результатом, но нужно фокусироваться на позитивных вещах. Я тоже расстроен" - приводит слова Слуцкого Daily Mail.

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