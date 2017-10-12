Слуцкий: "Халлу" нужны несколько побед подряд"

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Слуцкий: "Халлу" нужны несколько побед подряд"
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассчитывает, что его команда сумеет подобраться к лидерам Чемпионшипа. 

"Я хочу, чтобы команда демонстрировала более стабильные результата. Нам нужны несколько побед подряд. Мы обязаны это сделать. Благодаря этому "Халл" сможет подобраться к лидерам. Сейчас мы в лучшей форме, по сравнению с тем, что было до паузы на матчи сборных", - приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что после 11 тура "Халл" занимает 17 место в Чемпионшипе и отстает от лидирующего "Кардиффа" на 12 очков.

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