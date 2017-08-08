Слуцкий хочет видеть Мусу в "Халле"

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Слуцкий хочет видеть Мусу в "Халле"

"Халл Сити" хочет купить нигерийского нападающего "Лестера" Ахмеда Мусу, сообщает издание Leicester Mercury.

По сведениям издания, "тигры" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий, который ранее работал с ним в ЦСКА.

Также 24-летний Мусой интересуются "Фенербахче", "Вест Бромвич" и ЦСКА.

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