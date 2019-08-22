Слуцкий и братья Березуцкие назвали Дзюбу "королем севера"



Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий и его помощники Алексей и Василий Березуцкие, а а также Олег Яровинский поздравили нападающего "Зенита" Артема Дзюбу с днем рождения.

Тренеры исполнили фирменный жест празднования голов Дзюбой.

"С днем рождения, король севера!" - написал Слуцкий в своем Instagram.

Сегодня Дзюба исполнился 31 год. В нынешнем сезоне форвард провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения. | http://soccernews.ru