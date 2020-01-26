Слуцкий и футболисты "Рубина" сыграли в пейнтбол в Турции

Теги леонид слуцкийрубин

Слуцкий и футболисты "Рубина" сыграли в пейнтбол в Турции

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий и футболисты команды отметили завершение первого учебно-тренировочного сбора в Турции, сыграв в пейнтбол. 

Также в мероприятии принял участие спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский.

По окончании перестрелки, один из участников с укоризной отметил: "Договорились же ниже пояса не стрелять".

Следующий сбор "Рубин" проведет в Белеке с 29 января по 9 февраля.

Не пропустите: "Рубин" покинули два игрока команды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов