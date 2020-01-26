Слуцкий и футболисты "Рубина" сыграли в пейнтбол в Турции

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий и футболисты команды отметили завершение первого учебно-тренировочного сбора в Турции, сыграв в пейнтбол.

Также в мероприятии принял участие спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский.

По окончании перестрелки, один из участников с укоризной отметил: "Договорились же ниже пояса не стрелять".

Следующий сбор "Рубин" проведет в Белеке с 29 января по 9 февраля.

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