Слуцкий и "Рубин" поучаствовали в необычном тимбилдинге
"Рубин" поучаствовал в необычном тимбилдинге на сборах в Турции.
Сегодня, 7 февраля, футболисты и тренерский штаб играли в необычную игру, похожую на настольный футбол. Игрокам и тренерам нужно было просунуть головы в специальные отверстия в столе и с помощью воздуха изо рта направлять мяч.
Кто стал победителем в игре - не сообщается.
Шёл 23-й день сборов нашей команды pic.twitter.com/e0AdeDBBp0— «Рубин» Казань (@fcrk) February 7, 2020
Ранее "Рубин" в товарищеском матче разгромил "Войводину".
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15