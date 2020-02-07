Слуцкий и "Рубин" поучаствовали в необычном тимбилдинге

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Слуцкий и "Рубин" поучаствовали в необычном тимбилдинге

"Рубин" поучаствовал в необычном тимбилдинге на сборах в Турции.

Сегодня, 7 февраля, футболисты и тренерский штаб играли в необычную игру, похожую на настольный футбол. Игрокам и тренерам нужно было просунуть головы в специальные отверстия в столе и с помощью воздуха изо рта направлять мяч.

Кто стал победителем в игре - не сообщается.

Ранее "Рубин" в товарищеском матче разгромил "Войводину".

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