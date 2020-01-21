Слуцкий: "Игнетьев готов делать результат, "Рубин" купил его не на перспективу"

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий порассуждал о перспективах форварда Ивана Игнатьева стать ключевым игроком казанской команды.

"Игнатьев уехал из "Краснодара" в статусе вечно подающего надежды, суперзвезды академии, а тут его купили, это серьёзный трансфер, и на него рассчитывают. Никто не говорит о какой-то перспективе. Ему уже 21 год! Федя Чалов на год старше, в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ. Поэтому Игнатьева мы купили не на перспективу, а на сейчас. Он именно сейчас готов делать результат, но как получится - я не знаю", - сказал Слуцкий.

Игнатьев является воспитанником "Краснодара", за основу дебютировал в июле 2017 года, в его активе 54 матча, 17 голов и 5 ассистов.

"Рубин" купил 21-летнего нападающего за 7 миллионов евро и заключил с ним контракт до лета 2024 года.

По информации телеграм-канала "Мутко против", "быки" избавились от футболиста, поскольку поймали его на употреблении наркотиков.

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